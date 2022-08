“EVERY LITTLE STEP” E’ IL BRANO CHE SEGNA IL RITORNO DI DYLAN MONDEGREEN

Ritroviamo con piacere il norvegese Dyaln Mondegreen, artista raffinato e delicato che da sempre è fra i nostri favoriti.

Il suo ultimo album, “A Place In The Sun”, risale al 2018. Da allora solo poche notizie e canzoni sporadiche (a giugno sono usciti i remix di “Keeper of Secrets” e “The Heart Is A Muscle”), ma ora ecco “A Sound Rings True”, il nuovo singolo che, speriamo, potrà condurci a un nuovo album del cantautore.

Ecco cosa ci dice del brano: “Per scrivere questa canzone ci è voluta un’eternità. Ho cambiato il ritornello cinque o sei volte, ho provato decine di campionamenti di batteria e linee di basso diverse. Poi, dopo essermi preso una lunga pausa, mi sono fatto aiutare dal batterista Liam Hutton e dal bassista Ben Reed. Hanno suonato con artisti come Frank Ocean, David Byrne, Edwyn Collins, Peter Gabriel e Westerman, per citarne alcuni, e sono riusciti a tradurre le mie idee in registrazioni di cui potevo essere soddisfatto. In questa canzone conoscerete anche una nuova voce femminile che credo vi piacerà“.



