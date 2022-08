“PALOMINO” è IL QUINTO LP DELLE FIRST AID KIT. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “OUT OF MY HEAD”

A giugno le First Aid Kit avevano condiviso un nuovo singolo, “Angel”, e ora annunciano i dettagli del loro quinto LP, di cui farà parte anche quel brano.

“Palomino” (pre-order) vedrà la luce il prossimo 4 novembre via Columbia Records e arriverà a distanza di quasi cinque anni dal precedente, “Ruins“.

Non ci sono ancora molte notizie riguardo al nuovo LP, ma oggi le sorelle Söderberg condivideranno un nuovo pezzo, “Out Of My Head”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“Palomino” Tracklist:

1. Out Of My Head

2. Angel

3. Ready To Run

4. Turning Onto You

5. Fallen Snow

6. Wild Horses II

7. The Last One

8. Nobody Knows

9. A Feeling That Never Came

10. Palms Highway

11. Palomino