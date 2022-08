TRACK: DISQ If Only

Il mese scorso, i Disq hanno annunciato il loro secondo album in studio, “Desperately Imagining Someplace Quiet”, in uscita a ottobre. In quell’occasione hanno condiviso il singolo “Cujo Kiddies”. Ora i Disq sono tornati con un nuovo brano intitolato “If Only”, un pezzo delizioso indie-rock che pare uscire dalla penna di un ispirato Evan Dando.

“È una canzone da ascoltare quando si è confusi sulle intenzioni di qualcuno in una relazione“, dice Isaac deBroux-Slone che aggiunge: “È nata come una sorta di vibrazione da “invasione britannica”, ma volevo portarla in una direzione più interessante. Il sentimento della canzone è la nostalgia e ho pensato che alcuni accordi e stati d’animo malinconici tipici dell’indie degli anni ’90 e 2000 che stavo ascoltando in quel periodo si adattassero perfettamente, così ho inserito queste influenze. Dopo aver avuto l’idea iniziale nell’estate del 2020, io e la band l’abbiamo trasformata in qualcosa di simile a quanto si sente adesso, ma mancava ancora qualcosa… mi sembrava “noiosa”, così ho chiesto al mio amico Matthew Sanborn di venire ad aiutarmi a trovare dei nuovi accordi da inserire nel mezzo della canzone. Ho aggiunto l’assolo e così è nata quella che oggi chiamiamo internamente la sezione “freak out”. Abbiamo cercato di iniettare in “If Only” quanti più momenti nostalgici e sospiri sonori possibili. Ci auguriamo che il risultato sia in grado di toccare le corde del vostro cuore“.

