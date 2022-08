ALICE IN CHAINS: IN ARRIVO UNA RICCA RISTAMPA DI “DIRT” PER IL SUO 30° ANNIVERSARIO

Gli Alice in Chains hanno lasciato un segno indelebile nel grunge, ma non solo, con “Dirt”, uscito nel settembre del 1992. Ora la band di Seattle ha annunciato l’intenzione di ristampare questo album in occasione del 30° anniversario.

“Dirt”, che contiene brani fondamentali per il gruppo come “Rooster”, “Them Bones”, “Would?” e “Down in a Hole”, sarà ristampato in autunno in diversi formati, con un cofanetto deluxe molto dettagliato. La spedizione di questa edizione è prevista per il mese di ottobre, ma ci sono anche le edizioni più semplici, con il semplice doppio LP. (Pre-order)

Limitato a 3000 unità, il cofanetto deluxe di “Dirt” contiene l’album originale e rimasterizzato in un set arancione di 2 LP: è la prima volta che l’album viene pubblicato nel formato a doppio vinile. I cinque singoli dell’album sono inclusi in vinili colorati in 7″, mentre il cofanetto contiene anche quattro poster degli spettacoli live, un poster da 24″, quattro stampe artistiche dell’album “Dirt” reimmaginate, un libro con copertina rigida e foto inedite, una copia del laminato del tour, un CD con audio rimasterizzato e una donna che richiama la copertina scolpita su misura.

Gli Alice in Chains avevano fatto una cosa simile per il loro LP di debutto “Facelift” nel 2020.

Gli Alice in Chains hanno pubblicato il sesto LP in studio “Rainier Fog” nel 2018. Il chitarrista Jerry Cantrell ha pubblicato il terzo album solista “Brighten” lo scorso anno.