TRACK: FRASS GREEN

Iniziati nel 2016 come il progetto di Joe Antoshak, i Frass Green si sono allargati dopo un paio d’anni, diventando una band vera e propria.

La band di Washington, D.C. ha finora al suo attivo solo due LP, “To Start On The Rest” (2017) e “For You” (2019), ma il prossimo 9 settembre, via Ghost Courter, arriverà un altro nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Buried”.

Il loro nuovo singolo si chiama “Any Better” e lo potete ascoltare qui sotto.

Il gruppo statunitense riesce a unire elementi cari alla tradizione californiana con altri invece presi da band di origine british: arrangiamenti eleganti, nostalgia e soprattutto splendide melodie che riescono nell’intento di emozionare. Una vera delizia!

