ALBUM: GRAZER

Boom!! Mamma mia che debutto. Matt & Mollie dopo averci conquistati con una marea di singoli, uno più bello dell’altro, arrivano finalmente a questo album di dbutto che conferma la bravura assoluta del duo australiano.

Il loro dream-pop è sinuoso, accattivante, giocato sulle ombre e i chiaroscuri più che su senzazioni oniriche classiche. Più che sentirci trasportati, è come se fossimo su un divanetto di una discoteca anni ’80, con i bagliori della serata che si vanno spegnendo, ma la mente è sempre vigile, attenta ai piccoli particolari, attenta a non perdersi ogni piccolo beat e ogni carezza del synth. E quando arriva “I Want Control” preparatevi, perché questo zucchero filato nero vi farà andare fuori di testa…che ritornello pazesco!

Melancholics Anonymous by GRAZER

Malinconia agrodolce, un preciso lavoro di sottrazione più che d’aggiunta, riferimenti che si muovono tra gli anni ’80 e i Cure, una bellezza che non si disvela mai in tutta la sua pienezza, ma è come se qualcosa di oscuro non ci fosse mai rivelato, come se ci fosse sempre una sottile e costante inquietudine, ed è proprio questo fascino speciale e suggestivo che ci spinge a riascoltare continuamente un disco bellissimo. GRAZER promossi a pieni voti.

