Nelle prime due delle sei tappe londinesi del loro tour “Music Of The Spheres”, i Coldplay hanno accolto Craig David sul loro palco.

Non era previsto che David si esibisse in nessuno dei due show, ma è apparso a sorpresa in entrambi i set dei Coldplay.

Curioso ricordare che un diciannovenne Craig David esordì con “Born To Do It” (andando dritto al primo posto in UK) proprio il 14 agosto 2000.

Photo: Frank Schwichtenberg, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons