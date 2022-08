I LOW COSTRETTI AD ANNULLARE LE DATE EUROPEE DI AGOSTO A CAUSA DEI PROBLEMI DI SALUTE DI MIMI PARKER

I Low annunciano, attraverso un comunicato sui loro canali social, di aver annullato le date del loro tour europeo estivo che si sarebbero dovute tenere tra Regno Unito e Scandinavia.

La band di Duluth, che abbiamo visto lo scorso maggio a Bologna, sta portando in giro il suo eccellente tredicesimo album, “Hey What“, uscito lo scorso anno via Sub Pop Records.

Il gruppo del Minnesota si è dovuto fermare perché Mimi Parker, batterista e moglie del frontman Alan Sparhawk, sta combattendo contro il cancro: i nuovi trattamenti a cui si sta sottoponendo non le permettono di fare lunghi viaggi, ma la loro speranza, se le cose funzioneranno per il meglio (come ovviamente le auguriamo di cuore), è di riprendere a suonare già nel mese di settembre.

La loro data di sabato 5 novembre al C2C di Torino per ora resta confermata.

Credit Foto: Nathan Keay