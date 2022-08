I MARTHA ANNUNCIANO IL LORO QUARTO LP E CONDIVIDONO UN NUOVO SINGOLO

Dopo un paio di singoli pubblicati nei mesi scorsi, i Martha annunciano i dettagli del loro quarto LP, “Please Don’t Take Me Back” (pre-order), in uscita il prossimo 28 ottobre via Specialist Subject Records a distanza di tre anni e mezzo dal precedente “Love Keeps Kicking“.

“Mentre il loro disco precedente li vedeva rimanere sfiduciati in un mondo che sembrava andare in frantumi, il nuovo album “Please Don’t Take Me Back” esplora i frammenti sparsi di ciò che è seguito e cerca di dare un senso al modo in cui navighiamo nei resti fumanti”, dice la press-release.

Ad anticipare l’uscita ecco un nuovo singolo “Baby, Does Your Heart Sink?”, di cui potete vedere il video qui sotto.

La band di Durham dice del nuovo singolo: “”Baby, Does Your Heart Sink” è la classica canzone di rottura, ma pensata per essere suonata in discoteca alla fine del mondo. Se là fuori ci sono più linee temporali, mondi e universi, c’è da chiedersi come vadano le cose negli altri, no?”.

“Please Don’t Take Me Back” Tracklist:

1. Beat, Perpetual

2. Every Day The Hope Gets Harder

3. Please Don’t Take Me Back

4. Irreversible Motion

5. Baby, Does Your Heart Sink?

6. F L A G // B U R N E R

7. Neon Lung

8. Take Me Back To The Old Days (Reprise)

9. Total Cancellation Of The Future

10. I Didn’t Come Here To Surrender

11. You Can’t Have a Good Time All Of The Time