VIDEO: WITCH FEVER

Come vi abbiamo annunciato qualche mese fa, il prossimo 21 ottobre le Witch Fever pubblicheranno, via Music For Nations, il loro album d’esordio, “Congregation”, che arriva dopo un anno dal loro primo EP, “Reincarnate”.

Registrato ai Blank Studios di Newcastle, il disco è stato prodotto da Sam Grant dei Pigs x7.

La frontwoman Amy Walpole dice del loro esordio sulla lunga distanza: “Essendo il nostro primo album, siamo davvero entusiaste di poterlo pubblicare. Sentiamo che è un passo avanti rispetto a ciò che abbiamo fatto prima, perché abbiamo avuto la possibilità di sperimentare con il suono e la struttura. È stata la nostra prima opportunità di esplorare la scrittura di un corpo di lavoro che è stato impegnativo, ma è stato così gratificante!”.

Il loro nuovo singolo si chiama “I Saw You Dancing” e qui sotto potete vedere il relativo video.

La band di stanza a Manchester tocca temi pesanti e il suo suono risponde con toni altrettanto cupi, riff duri, grida e un esplosiva follia post-punk che ci porta una botta di grande intensità: rabbiosa ed energica!

