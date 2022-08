INDIGO SPARKE RILASCIA IL NUOVO SINGOLO “BLUE”

Il prossimo 7 ottobre, via Sacred Bones Records, Indigo Sparke pubblicherà il suo secondo LP, “Hysteria”, che arriva dopo poco più di un anno e mezzo dal suo ottimo debutto sulla lunga distanza, “Echo”.

Per questo suo nuovo disco, prodotto da Aaron Dessner dei National, la musicista di Sydney si è avvalsa della collaborazione di Shahzad Ismaily, collaboratore di lunga data, e del batterista Matt Barrick dei Walkmen e dei Muzz.

Spiega la Sparke: “Ho avuto una forte sensazione intuitiva di voler fare questo album con Aaron. Ci eravamo già incontrati una volta a Eau Claire, così ho chiesto al mio manager di contattarlo. Quando ci siamo sentiti la prima volta, abbiamo parlato di co-scrivere da zero, avevo una grande cartella di demo ma ero nervosa a condividerli, ma dopo averli ascoltati mi ha detto: ‘C’è già così tanto su cui lavorare‘. Aaron è una persona incredibile, sentire la sua generosità e sentirlo al mio fianco è un vero dono“, continua l’artista. “Mi ci è voluto un po’ di tempo per abituarmi a un modo diverso di lavorare e per affidare la mia fiducia e il mio cuore a lui e alla sua visione, ma mi è sembrato così naturale e siamo diventati molto amici nel corso del processo“.

Ora Indigo condivide un nuovo singolo, “Blue”, accompagnato da un video diretto da Angela Ricciardi.

“Questa è una delle canzoni più vicine al mio cuore che abbia mai scritto”, spiega l’australian. “È stato un caso strano che è venuto fuori tutto d’un fiato, le parole non smettevano di uscire. Tutto in tonalità di blu. Ero appena tornata in Australia da New York e la pandemia è arrivata poco dopo. Ero in una sorta di strano stato di alterazione della realtà, in preda a un’ondata di dolore e alla morte di una relazione. Mi sentivo come se qualcosa stesse cercando di spurgarsi da me. Forse rabbia. Forse la speranza. Forse amore. Non riesco a spiegare quanto profondamente senta questa canzone dentro di me. È così e basta. Come il mio sangue che scorre nelle vene”.