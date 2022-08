BILLY IDOL ANTICIPA IL SUO NUOVO EP CON IL BRANO “CAGE”

Billy Idol ha annunciato l’uscita di un nuovo EP intitolato “The Cage” e ne ha pubblicato la titletrack

Il cantautore pubblicherà la nuova raccolta di quattro canzoni il 23 settembre via Dark Horse (preorder). Il disco fa seguito al suo precedente EP “The Roadside”, uscito l’anno scorso.

“Con l’ultimo EP, in un certo senso, ci stavamo preparando a questo“, ha spiegato Idol. “Questo EP è molto più incisivo. C’è molta più chitarra. Ed è molto divertente“.

“Eravamo piuttosto eccitati dal fatto di non aver suonato per un paio d’anni, e all’improvviso stavamo esplodendo sul palco, e questo ci ha fatto capire come avrebbe potuto essere il prossimo EP…un po’ più sturm und drang, un po’ più aggressivo, un po’ più rock ‘n’ roll, un po’ più fuck you!“.

Tracklist:

1. Cage

2. Running from the Ghost

3. Rebel Like You

4. Miss Nobody