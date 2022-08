CONTINUANO AD ARRIVARE OSPITI FAMOSI SUL PALCO LONDINESE DEI COLDPLAY: ECCO LE APPARIZIONI DI SHAZNAY LEWIS (ALL SAINTS) E NATALIE IMBRUGLIA

I Coldplay hanno chiamato Shaznay Lewis per coverizzare due canzoni delle All Saints durante il recente show della band allo stadio di Wembley. Le cover sono state esewguite durante il quarto dei sei spettacoli al Wembley Stadium a Londra ieri sera (17 agosto): i Coldplay hanno presentato il membro delle All Saints verso la fine del loro set, condividendo il palco con la Lewis per “Pure Shores” e “Never Ever”.

Coldplay with Shaznay Lewis from All Saints performing “Never Ever” at night four of #ColdplayWembley | via @neilenore pic.twitter.com/tJiLWRvLYb — CPing Media (@CPingMedia) August 17, 2022

Co-scritta dalla stessa Lewis, “Pure Shores” è stata pubblicata per la prima volta nel 2000 ed è stata il primo singolo del secondo album in studio delle All Saints, “Saints & Sinners”. “Never Ever”, invece, faceva parte della tracklist dell’LP di debutto, pubblicato nel 1997.

Se nelle prime due serata l’ospite era stato Craig David, I Coldplay si si erano invece uniti a Natalie Imbruglia durante il terzo dei loro sei spettacoli, rendendo omaggio a Olivia Newton-John e eseguendo insieme la hit della Imbruglia “Torn”.

In onore della compianta Newton-John, morta la scorsa settimana all’età di 73 anni, i Coldplay e la Imbruglia hanno interpretato il classico di Grease “Summer Nights”.

Prima di “Summer Nights”, i Coldplay e la Imbruglia hanno eseguito anche “Torn”, brano che la Imbruglia ha reso popolare nel 1997.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons