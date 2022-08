NO DEVOTION: IL SECONDO DISCO “NO OBLIVION” USCIRA’ A META’ SETTEMBRE

Sono passati sette anni da quando i No Devotion, con il cantante Geoff Rickly (voce dei Thursday), il bassista Stuart Richardson e il chitarrista Lee Gaze, hanno pubblicato “Permanence”, il loro eccezionale debutto.

Finalmente la band, dopo una lunga pausa, è tornata in pista con l’annuncio di “No Oblivion”, il loro atteso secondo lavoro registrato e prodotto/mixato dallo stesso Richardson. L’uscita è prevista per il 16 ottobre (pre-order). “Repeaters” è la nuova anticipazione…

Tracklist:

1. Starlings

2. No Oblivion

3 A Sky Deep and Clear

4. Love Songs From Fascist Italy

5. The End of Longing

6. Endless Desire

7. Repeaters

8. In A Broken Land