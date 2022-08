SKULLCRUSHER CONDIVIDE DUE NUOVI BRANI DEL DISCO IN ARRIVO AD OTTOBRE

Dopo una manciata di promettenti EP il prossimo 14 ottobre, via Secretly Canadian, Skullcrusher pubblicherà il suo atteso debutto sulla lunga distanza, “Quiet The Room”.

La musicista statunitense ora condivide due nuovi pezzi, la title-track “Quiet The Room” e “They Quiet The Room”, che potete ascoltare qui sotto.

“”Quiet the Room” è la prima canzone che ho scritto per l’album, anche se non lo sapevo ancora”, spiega Skullcrusher. “È stato come aprire una porta segreta in un nuovo mondo. L’ho scritta sul pianoforte con cui sono cresciuta e inevitabilmente ho sentito la presenza del mio io infantile. Questa sensazione mi ha accompagnato per tutto il processo di realizzazione del disco.

“In poche parole, la canzone parla di comunicazione e di isolamento, quello che un bambino sperimenta e che influenza il suo viaggio verso l’età adulta. Pensavo alla mia camera da letto d’infanzia, ma anche a una stanza sconosciuta, surreale e vuota se non per la presenza ponderata di cose non dette. La base della registrazione è una performance dal vivo che ho fatto negli studi Dreamland di Woodstock, NY. Da quella ripresa abbiamo aggiunto registrazioni sul campo e l’atmosfera della stanza (grilli, scricchiolii, porte che si aprono e si chiudono, passi, ecc.) Solo un anno dopo ho rivisitato la canzone come inizio di questo album.

Ho pensato di scrivere una versione alternativa della canzone con accordi diversi alla chitarra. Questa versione, “They Quiet the Room”, è diventata una canzone completamente diversa. Ha cambiato il tono del testo e invece di una stanza buia ho immaginato di suonare all’aperto di giorno, perso in un mondo fantastico. Le due canzoni insieme, “They Quiet the Room” e “Quiet the Room”, sono come il passare di un giorno. Forse quella trascorsa da bambino inventando giochi immaginari all’aperto prima di rientrare in casa per la cena, oltrepassando una sorta di barriera al calar del sole, per cenare o sedersi al pianoforte da solo“.