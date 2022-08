TRACK: POSTER PAINTS

Dopo l’uscita il mese scorso del singolo “Falling Hard”, che ha accompagnato la notizia dell’arrivo dell’ album di debutto dei Poster Paints, il duo composto da Carla J Easton e Simon Liddell dei Frightened Rabbit ha presentato un nuovo brano intitolato “Circus Moving On”.

Carla J Easton afferma che il brano parla di “Camminare sulla linea sottile tra il rimpianto e il non curarsi delle scelte fatte“. Ballata toccante e struggente, con il suo incedere lento e così appassionato.

“Abbiamo lavorato a distanza con Andrew Jin Chung, che vive in Canada, per gli splendidi arrangiamenti d’archi che hanno fatto volare alta la registrazione finale“, aggiunge Easton. “L’idea iniziale è stata costruita intorno ai suoni del Mellotron dopo una discussione su quanto entrambi amassimo la canzone “All My Happiness Is Gone” dei Purple Mountains. Inconsciamente è stato forse un punto di partenza per i testi e per la combinazione della classica contrapposizione tristezza/felicità tra parole e suoni. Non è il sound dei Poster Paints che ci si potrebbe aspettare, ma è uno dei nostri brani preferiti dell’album ed è una gioia suonarlo dal vivo“.

L’album di debutto autoprodotto dei Poster Paints uscirà per Ernest Jenning Record Co. e Olive Grove Records il 14 ottobre.

