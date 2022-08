CARLA DAL FORNO ANNUNCIA IL NUOVO LP “COME AROUND” E CONDIVIDE LA TITLE-TRACK

A distanza di tre anni dal suo sophomore, “Look Up Sharp“, Carla Dal Forno annuncia i dettagli del suo nuovo LP, “Come Around” (pre-order), in uscita il prossimo 4 novembre via Kallista Records, l’etichetta di sua proprietà.

Il nuovo disco è stato scritto a Castlemaine, Australia, dove la musicista australiana risiede.

Ad anticipare l’uscita ecco il primo singolo, la title-track “Come Around”, accompagnato da un video diretto da Ludovic Sauvage.

“”Come Around” è stata ispirata da un ragazzo con cui suonavo in una band”, racconta Carla. “Ammiravo molto il suo modo di suonare la chitarra. Aveva uno strumento rilassato che non richiedeva sforzo ed era fresco. Un giorno, mentre ero a casa e cercavo di imitare il suo modo di suonare, ho scritto “Come Around””. Aggiunge inoltre: “Ho scritto la canzone durante una primavera spensierata e mi è piaciuto molto lavorarci durante la registrazione dell’album. C’è una leggerezza e un’apertura che mi liberano. Mi ricorda la vita che facevo una volta, con poche responsabilità”.

“Come Around” Tracklist:

1. Side By Side

2. Come Around

3. The Garden Of Earthly Delights

4. Stay Awake

5. Autumn

6. Mind Your On

7. Slumber (ft. Thomas Bush)

8. Deep Sleep

9. Caution