GLI ICEAGE ANNUNCIANO UNA NUOVA COMPILATION DI RARITà E OUTTAKES

Gli Iceage hanno appena annunciato una nuova compilation, “Shake The Feeling” (pre-order), che conterrà outtakes e rarità scritte e registrate nel periodo dal 2015 al 2021: il disco, che sarà pubblicato da Mexican Summer, vedrà la luce il prossimo 23 settembre.

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo, la title-track “Shake The Feeling”, accompagnato da un video diretto da Alex Cantouris.

Il pezzo, scritto durante le sessioni di “Beyondless” (2018), era però rimasto fuori dal disco: “All’epoca pensavamo che questa fosse un po’ troppo “carina” e ben educata”, spiega il frontman Elias Bender Rønnenfelt. “Non volevo imparare la canzone, così ho finito per improvvisare sull’ultima ripresa che abbiamo fatto prima di abbandonarla. Con il senno di poi, trovo che la canzone sia completamente tentacolare, con un’impulsività difficile da catturare di proposito. È uno dei lavori di chitarra di cui sono personalmente più orgoglioso”.

Vi ricordiamo inoltre che gli Iceage arriveranno in Italia il mese prossimo per una data unica prevista per venerdì 9 settembre al Live Rock Festival di Acquaviva (SI). L’ingresso simbolico di 1,50 € si puo’ acquistare su ‘Dice.fm‘ o versare direttamente all’entrata.

“Shake The Feeling: Outtakes & Rarities 2015-2021” Tracklist:

1. All The Junk On The Outskirts

2. Shake The Feeling

3. Sociopath Boogie

4. My Mule

5. I’ll Keep It With Mine

6. Balm of Gilead

7. Broken Hours

8. I’m Ready To Make A Baby

9. Namouche

10. Order Meets Demand

11. Lockdown Blues

12. Shelter Song (Acoustic)