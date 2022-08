Lo scorso aprile Father John Misty ha pubblicato il suo quinto LP con questo moniker, “Chloë and The Next 20th Century”, realizzato da Bella Union.

In questi giorni Josh Tilman è stato ospite del popolare show statunitense “Jimmy Kimmel Live!” sulla ABC.

Il musicista nativo del Maryland ha eseguito “Buddy’s Rendezvous” accompagnato da una sezione d’archi e da un sassofonista e qui sotto potete vedere il video della performance.