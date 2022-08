DEAN FERTITA, MEMBRO DEI QUEENS OF THE STONE AGE, ANNUNCIA IL SUO ALBUM DI DEBUTTO DA SOLISTA “TROPICAL GOTHCLUB”.

Dean Fertita, membro dei Queens Of The Stone Age, ha annunciato il suo album di debutto da solista “Tropical Gothclub”.

L’LP, che uscirà per Third Man Records il 4 novembre, contiene 11 brani e “Wheels Within Wheels” è il primo assaggio:

“Una cosa può influenzarne un’altra a livelli che non vediamo. Tutta la nostra esperienza è un’alterazione chimica e una demolizione totale del DNA“, ha detto Fertita a proposito del brano. “Tropical Gothclub” come concetto è una nostalgia futuristica che attraversa i sette stadi dell’evasione, comprendendo i messaggi subliminali che ho inviato e ricevuto a me stesso, lasciando che la fantasia prenda a colpi di machete gli angoli più oscuri della mia mente. Voglio uno shock subculturale e un rock vulcanico“, ha aggiunto.

Il brano, il 7 ottobre, uscirà nei negozi Third Man di Nashville, Detroit e Londra come 7” con “Street Level”.

Tracklist:

1. Needles

2. Wheels Within Wheels

3. Captivated

4. Where There Is Water

5. Infernal Inside

6. No Wonder

7. Death Rattle

8. Double Blind

9. Future to Follow

10. Thunder Towards You

11. Uniform Looks