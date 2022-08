GUARDA SNAIL MAIL SUONARE “SLUG” INSIEME A UN FAN

Puo’ succedere che un artista dimentichi come suonare un suo pezzo? La risposta è sì.

Snail Mail, che sta portando in tour negli Stati Uniti il suo secondo LP, “Valentine“, uscito lo scorso novembre via Matador Records, martedì sera stava suonando al Toad’s Place di New Heaven, Connecticut: dal pubblico è probabilmente partita la richiesta per “Slug”, ma Lindsey Jordan ha ammesso di non esssere sicura di ricordarsi come suonarla.

La musicista del Maryland, infatti, non eseguiva live questo pezzo, che faceva parte del suo EP “Habit” (2016), dall’ormai lontano 2018: un fan tra il pubblico ha detto di conoscere il brano e Snail Mail lo ha invitato sul palco a suonare insieme a lei, come potete vedere nel filmato qui sotto realizzato da un fan.