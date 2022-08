I RED HOT CHILI PEPPERS CONDIVIDONO “TIPPA MY TONGUE” DAL LORO SECONDO LP DEL 2022

Poche settimane fa i Red Hot Chili Peppers avevano annunciato il loro secondo LP del 2022 (e tredicesimo in totale), “Return Of The Dream Canteen”, che arriverà il prossimo 14 ottobre via Warner Records a distanza di appena sei mesi dal precedente, “Unlimited Love”.

Parlando del nuovo album, la band statunitense ha dichiarato: “Siamo andati alla ricerca di noi stessi come la band che in qualche modo siamo sempre stati. Solo per il gusto di farlo, ci siamo messi a suonare e abbiamo imparato alcune vecchie canzoni. In breve tempo abbiamo iniziato il misterioso processo di costruzione di nuovi brani. Una volta trovato quel flusso di suoni e visioni, abbiamo continuato a scavare. Non avevamo motivo di smettere di scrivere e di fare rock. Ci sembrava un sogno. Quando tutto è stato detto e fatto, il nostro amore lunatico per l’altro e la magia della musica ci avevano dato più canzoni di quante ne sapessimo fare. Ebbene, l’abbiamo capito. Due album doppi pubblicati uno di seguito all’altro. Il secondo è significativo quanto il primo, o forse il contrario. “Return Of The Dream Canteen” è tutto ciò che siamo e che abbiamo sempre sognato di essere. È pieno di roba“.

Prodotto da Rick Rubin, il disco viene ora anticipato dal primo singolo”Tippa My Tongue”, accompagnato da un video diretto da Malia James.

“Return Of The Dream Canteen” Tracklist:

1. Tippa My Tongue

2. Peace And Love

3. Reach Out

4. Eddie

5. Fake As Fu@k

6. Bella

7. Roulette

8. My Cigarette

9. Afterlife

10. Shoot Me A Smile

11. Handful

12. The Drummer

13. Bag Of Grins

14. La La La La La La La La

15. Copperbelly

16. Carry Me Home

17. In The Snow

