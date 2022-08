VIDEO: DEADLETTER

I Deadlatter sono una giovane band inglese i cui componenti hanno tutti tra i 22 e i 24 anni: originari dello Yorkshire, ma di stanza a Londra, il gruppo britannico ha al suo attivo solo una manciata di singoli.

Ora i Deadlatter pubblicano un nuovo pezzo, “Binge”, di cui potete vedere il video qui sotto.

A proposito del brano, il cantante Zac Lawrence ha dichiarato: “”Binge” è stato scritto in non più di 25 minuti durante le prove di un tour a gennaio. Usando la nostra solita formula “drumbeat, bassline, testo, condimento”, ci siamo subito resi conto che dovevamo includerla nei nostri prossimi spettacoli dal vivo e registrarla senza ulteriori indugi. A volte l’energia di un brano è semplicemente lì, non devi pensarci per un anno”.

Zac aggiunge: “Sentendo la parola Binge inizialmente potremmo essere attratti da un’immagine o da un pensiero molto specifico di una persona o di un’abitudine, ma quando guardiamo più da vicino alla società possiamo renderci conto che l’abbuffata è insita nel nostro comportamento di esseri umani. Che si tratti di qualcosa di banale come la raccolta di francobolli o la devozione della propria esistenza a una divinità, tutti noi siamo dei “binge” in tutto e per tutto e, in definitiva, la vita è una lunga abbuffata”.

I ritmi saltellanti dalle sonorità art-pop (con tanto di sax) del brano, si uniscono perfettamente con la loro energia post-punk e, se vogliamo fare un paragone molto attuale, ci ricordano gli statunitensi Bodega: divertente, intenso ed adrenalinico!

Listen & Follow

Deadletter: Bandcamp | Soundcloud | Spotify | Facebook