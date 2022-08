VIDEO: KATIE KIM

A distanza di due anni dal suo quinto LP, “Charles / VVII”, Katie Kim ritornerà il prossimo 9 settembre con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Hour Of The Ox” (pre-order).

Katie Sullivan, questo il suo vero nome, lo ha registrato, arrangiato e prodotto insieme al suo collaboratore di vecchia data John “Spud” Murphy (Black Midi, Caroline, Lankum).

“”Hour Of The Ox” è una raccolta di momenti tranquilli iniziati da soli, in flusso, che sono stati poi generosamente ricostruiti e rinforzati con l’acciaio TMT. Una sorta di capsula del tempo registrata in un periodo di tempo che è stato spietato e vendicativo”, spiega la musicista di stanza a Dublino.

Il suo nuovo singolo si chiama “Eraser” e lo potete ascoltare qui sotto.

L’irlandese dice del nuovo brano: “Ho un ricordo molto vivido di aver scritto “Eraser” verso le due di notte, subito dopo aver visto “Tutti gli uomini del presidente”. Sono abbastanza sicura che non si tratti di una canzone che parla direttamente del Watergate, ma il motivo e la melodia hanno cominciato a battere su di me durante una scena in cui Robert Redford, Woodword, incontra Gola Profonda per la prima volta in un parcheggio. Sono rimasta sveglia per qualche ora a dare forma al testo e l’ho scritto per lo più quella notte. Quando è arrivato il momento di registrarlo, abbiamo chiesto a Ellie di intervenire per vedere cosa ne pensava delle percussioni e lei ha davvero aggiunto una dimensione diversa alla sensazione, credo. Ha aggiunto un tocco di furtività e giocosità in più, che a sua volta contribuisce alla sensazione di operazioni segrete nella notte”.

Il pezzo è disegnato con archi, synth gentili e altrettanto morbide percussioni, che danno la possibilità alla voce di Katie Kim di creare paesaggi sonori notturni e cinematografici, in cui lasciarsi cullare con delicatezza.

