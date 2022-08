A META’ SETTEMBRE E’ TEMPO DI SPRING ATTITUDE FESTIVAL A ROMA: ECCO IL CAST COMPLETO

Spring Attitude, il festival internazionale di musica e cultura contemporanea firma la sua undicesima edizione e torna venerdì 16 e sabato 17 settembre in una vera e propria scenografia cinematografica: gli Studi di Cinecittà. Una due giorni anticipata giovedì 15 settembre da una serata inaugurale all’Alcazar Live, con ingresso gratuito per tutti i possessori di full pass o ticket giornaliero fino al raggiungimento della massima capienza consentita. E anche quest’anno si rinnova la collaborazione con DICE, il ticketing londinese mobile-only fondato nel 2014.

Fra live e dj set, performance e musica, installazioni e arte digitale, Spring Attitude torna dopo due anni di sospensione pandemica con un titolo in sintonia con il generale clima di ripartenza e rinascita dello spettacolo dal vivo: Restart the Future. Riavviare il futuro. Ripensarlo e ridisegnarlo per immaginare orizzonti inediti attraverso la musica e l’espressione artistica, seguendo le possibili traiettorie generate da quelle parole d’ordine ormai indispensabili: inclusività, sostenibilità, internazionalizzazione.

IL CALENDARIO

Giovedì 15 settembre OPENING – Alcazar Live

TODD TERJE – CERI – THE LADDER CLOUD THING – GINEVRA NERVI – SA SOUNDSYSTEM

Inizio ore 19 – Alcazar – Via Cardinale Merry Del Val , 14 – Ingresso gratuito per tutti i possessori di Full Pass o ticket giornaliero fino al raggiungimento della massima capienza consentita.

Venerdì 16 settembre – Cinecittà Studios

COSMO – FULMINACCI – THE BLESSED MADONNA – IOSONOUNCANE – DITONELLAPIAGA – RED AXES – 72 HOUR POST FIGHT – CENTOMILACARIE

Inizio ore 17,30 – Cinecittà Studios – Via Tuscolana, 1055 – Ingresso giornaliero: 37,80 €;

Sabato 17 settembre – Cinecittà Studios

NU GENEA live band – KOKOROKO – ELLEN ALLIEN – VENERUS – CALIBRO 35 plays MORRICONE – MARCO CASTELLO – POST NEBBIA – WHITEMARY

Inizio ore 17,30 – Cinecittà Studios – Via Tuscolana, 1055 –– Ingresso giornaliero: 37,80 €;

