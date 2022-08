JONI MITCHELL POTREBBE TORNARE IN STUDIO PER LAVORARE SU NUOVA MUSICA

Dopo l’esibizione del mese scorso al Newport Folk Festival – il suo primo concerto intero dal 2000 – Joni Mitchell è speranzosa di poter tornare a lavorare anche in studio.

Patrick Milligan della Rhino Records, che il 23 settembre pubblicherà il cofanetto “The Asylum Albums (1972-1975)”, contenente versioni rimasterizzate degli album “For the roses” (1972), “Court and spark” (1974), “The hissing of summer lawns” (1975) e il doppio disco dal vivo “Miles of aisles” (1974), ha dichiarato a Uncut che ci sono buone probabilità di poter ascoltare nuovo materiale da parte della musicista canadese.

Joni, colpita da un aneurisma nel 2015, avrebbe dichiarato che tornare a lavorare sui nuovi mix dei quattro album appena citati sarebbe stata un’ottima terapia per lei.

L’ingegnere del suono Ken Caillat ha poi aggiunto che la Mitchell era “elettrizzata”, mentre ascoltava le nuove versioni dei suoi LP.

L’ex marito e storico collaboratore Larry Klein invece ha detto a Mojo che Joni spera di poter rientrare presto in studio per lavorare su nuova musica e sta cercando di ritrovare confidenza.

Intervistata dalla CBS, la canadese ha invece dichiarato che sta cercando di imparare di nuovo a suonare la chitarra guardando video online.

