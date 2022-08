ALICE BOMAN CONDIVIDE “FEELS LIKE A DREAM”, IL SUO NUOVO SINGOLO INSIEME A PERFUME GENIUS

Il prossimo 21 ottobre, via PIAS, Alice Boman pubblicherà il suo secondo LP, “The Space Between”, che arriva dopo quasi tre anni dal suo debutto full-length, “Dream On”, uscito a gennaio 2020.

“Scrivere è ancora un modo per capire me stessa“, spiega la Boman. “Essendo una persona che pensa troppo, c’è un movimento costante nella mia testa, quindi mi aiuta sedermi e scrivere per capire effettivamente cosa provo o penso. O semplicemente per trovare la calma“.

Oggi la musicista dream-pop svedese ha condiviso un nuovo singolo, “Feels Like A Dream”: il brano, di cui potete vedere il video qui sotto, vede la partecipazione di Perfume Genius.

“In passato ho scritto molte canzoni che parlavano di delusioni, di crepacuore e della nostalgia dell’amore. Essere innamorati – ho pensato che sarebbe stato così difficile scrivere canzoni su questo. Non volevo sembrare troppo smielato. Ma l’amore può essere smielato. E questa canzone parla di come a volte sembra un sogno stare con quella persona. Soprattutto quando ti chiedi se troverai mai l’amore”.

E poi dice della collaborazione: “Io e Mike ci siamo scritti su Instagram qua e là. Una volta abbiamo parlato di fare una cover di una delle nostre canzoni preferite, “Storms” dei Fleetwood Mac”.

“Quando ho parlato con Mike della possibilità di fare qualcosa insieme per l’album a cui stavo lavorando e gli ho inviato alcuni demo, ha scelto “Feels Like A Dream”. Penso che funzioni benissimo come duetto – noi che rappresentiamo e cantiamo i due lati di una relazione. Ascolto Perfume Genius da molto tempo e amo la sua voce e il suo sound e sono entusiasta che abbia voluto farne parte”.

