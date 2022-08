GUARDA SHARON VAN ETTEN, ANGEL OLSEN E JULIEN BAKER SUONARE INSIEME A CENTRAL PARK NELL’ULTIMA DATA DEL LORO TOUR

Guarda Billy Corgan farsi un giro sul palco dei Porno for Pyros per eseguire una cover dei Led Zeppelin

I Porno for Pyros stanno dando un seguito al loro concerto di maggio al Welcome to Rockville, il loro primo vero show dagli anni ’90, dove sostituirono, all’ultimo minuto, l’altra band del frontman Perry Farrell, i Jane’s ...