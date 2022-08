I NATIONAL COLLABORANO CON BON IVER PER IL NUOVO SINGOLO “WEIRD GOODBYES”

Come ci aveva annunciato anche il bassista Scott Devendorf nella nostra recente intervista, i National sono al lavoro su un nuovo LP e alcune canzoni sono già state provate anche live (anche qui in Italia al La Prima Estate Festival a Lido di Camaiore).

Tra queste canzoni c’è anche “Weird Goodbyes” (che spesso era stata nominata come “Bathwater (Mount Auburn)”: ora la band di Cincinnati realizza la sua versione di studio che vede la partecipazione di Bon Iver.

“”Weird Goodbyes” è stata una delle prime canzoni nuove che abbiamo fatto”, racconta Aaron Dessner. “Stavo abusando delle drum machine, come al solito, e mi sono imbattuto in questo beat che mi è rimasto in testa: sembrava qualcosa che solo Bryan potesse suonare naturalmente. Abbiamo costruito la canzone intorno al ritmo. La melodia e le parole di Matt mi sono sembrate così eleganti e commoventi fin dall’inizio: il lutto per la perdita dell’innocenza e della motivazione, l’aggrapparsi a ricordi e sentimenti che inevitabilmente scivolano via e il dolore che tutti subiamo in occasione di strani addii”.

“In qualche modo ho potuto sentire la voce e il cuore del nostro amico Justin in questa canzone fin dall’inizio”, continua Aaron. “Gliel’abbiamo mandata e l’ha commosso – ha poi cantato con Matt in modo così potente”.

Aaron ha parlato di più della canzone su Apple Music 1 con Zane Lowe, dicendo: “Justin è uno dei miei migliori amici – direi che più di ogni altra cosa siamo amici intimi, quindi ci rimbalziamo le cose a vicenda. Di solito se scriviamo una canzone dei Big Red Machine è per caso. Mentre i The National sono molto più intenzionali, in un certo senso. Questa canzone, stranamente, non appena Matt ha iniziato a cantarla, abbiamo cominciato a sentire Justin che armonizzava… Il cuore e il sentimento che c’erano in quella canzone sembravano qualcosa che lui avrebbe cantato o da cui si sarebbe commosso. Ha sentito la canzone, gliel’ho mandata e si è commosso profondamente. Credo anche perché era la prima nuova canzone dei National che sentiva da anni. Chi lo sa? Forse c’era la possibilità che i National non facessero nuove canzoni? È sicuramente una persona che fa musica solo quando è ispirata, non la forza. Ha avuto delle grandi idee per noi e ci ha spinto un po’ più in là. Ha cantato in modo così potente e ci siamo detti… ‘questo è fatto'”.

Matt Berninger dice che “Weird Goodbyes” parla di “lasciar andare il passato e andare avanti, per poi essere sopraffatti dai ripensamenti”. Bryce Dessner ha arrangiato gli archi, che sono stati eseguiti dalla London Contemporary Orchestra.

Sempre parlando con Zane Lowe, Aaron ha aggiunto qualche dettaglio sul loro nuovo album: “Per Matt, quando ha una svolta… per questo album, si è impegnato a fondo e si è spinto oltre. Alcune volte le cose arrivano velocemente e altre volte si lotta ed è una specie di combinazione di tutto questo…. L’album che stiamo facendo è davvero speciale e abbiamo avuto molto tempo per lavorarci.

I loro schizzi e il tentativo di creare un ambiente in cui qualcuno possa vivere o a cui possa dare un significato, come Matt o Justin. In questo caso, stavo cercando di immaginare come sarebbe stato il suono e le sensazioni di un nuovo album dei National e questa è stata una delle prime canzoni a nascere con questo in mente e a spingere verso un futuro dei National che fosse interessante o emotivamente coinvolgente. Quindi abbiamo scritto pensando a questo.

Non direi che è super pesante… è emotivo. C’è un modo di scrivere sulla disillusione e sulla disconnessione e sul desiderio di fuggire o di riconnettersi…. In effetti sembra molto diretto, in un certo senso. Mi ricorda le vecchie canzoni, anche quelle dell’epoca di “Boxer”. Siamo davvero entusiasti… siamo molto vicini.”

Photo Credit: Graham Macindoe