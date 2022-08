I BEASTIE BOYS LANCIANO UNA SERIE DI ACTION FIGURE ISPIRATE A “SABOTAGE”

I Beastie Boys hanno collaborato con Super7 (specializzati nei designer di giocattoli) per una serie di action figure ispirate a “Sabotage”.

Ecco quindi Ad-Rock, MCA e Mike D vestiti come i loro alter ego del video musicale del 1994 di “Sabotage”.

Il video, diretto da Spike Jonze, vedeva i Beastie Boys nei panni di star del cinema in un action-drama criminale degli anni ’70, con MCA nei panni di Nathan Wind che interpretava Cochese, Ad-Rock nei panni di Vic Colfari che interpretava Bobby, “The Rookie”, e Mike D nei panni di Alasondro Alegré che interpretava “The Chief”.



Le action figure di Super7 rimangono fedeli a questi personaggi e costano 20 dollari l’una. Sono disponibili per il pre-order singolarmente o come set completo.

Super7 has made some official ReAction Figures paying homage to the original cast of Sabotage. Collect them all!

Pre-order in the US store: https://t.co/9V1r7CoCT0

Or at @super7store: https://t.co/uCX4ygYqBB#Sabotage #Super7 #ActionFiguresNotDolls pic.twitter.com/2EN799enYZ

— Beastie Boys (@beastieboys) August 22, 2022