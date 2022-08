MELODY’S ECHO CHAMBER: A FINE SETTEMBRE ESCE LA RISTAMPA DEL PRIMO ALBUM CON UN BONUS DI 7 TRACCE RARE E INEDITE

A settembre saranno 10 anni da quando Melody’s Echo Chamber, vero nome Melody Prochet, ha pubblicato il suo album di debutto omonimo, registrato e co-prodotto da Kevin Parker dei Tame Impala. Oggi pomeriggio la Prochet ha annunciato una ristampa per il decimo anniversario del disco, che sarà accompagnata da “Unfold”, un EP con sette canzoni rare e inedite. L’uscita, via Domino / Fat Possum, è attesa il 30 settembre (pre-order).

Oltre ad annunciare la ristampa, la Prochet ha pubblicato la title-track “Unfold”, accompagnata da un video di Matt Sav. La cantante dice: “Per me questa canzone cattura l’ambivalenza emotiva di un bivio, come un bambino che trova una conchiglia speciale nascosta nella sabbia ma la creatura dell’oceano vive ancora al suo interno, credo sia il suono della liberazione dell’amato“. Le canzoni di “Unfold” provengono da session realizzate da Prochet e Parker, destinate al suo secondo album.”L’album era stato completato al cinquanta per cento, ma poi il rapporto non è andato avanti. Poi ho provato a lavorarci da sola per un paio d’anni, finché non ho capito che così facendo mi stavo facendo del male“.

Tracklist:

I Follow You

Crystallized

You Won’t Be Missing That Part of Me

Some Time Alone, Alone

Bisou Magique

Endless Shore

Quand Vas Tu Rentrer ?

Mount Hopeless

IsThatWhatYouSaid

Snowcapped Andes Crash

Be Proud of Your Kids

Unfold Tracklist:

Pêcheuse de Lune

Ocean Road

Norfolk Hotel

Unfold

From Pink They Fell Into Blue

Pieces of Sound

The Cure

Photo : Diane Sagnier, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons