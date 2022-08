THE 1975 AD OSAKA: ECCO LA PRIMA ESECUZIONE LIVE DI “TONIGHT (I WISH I WAS YOUR BOY)” E POI C’E’ IL NUOVO BRANO “I’M IN LOVE WITH YOU”

I 1975 hanno eseguito per la prima volta dal vivo la loro canzone del 2020 “Tonight (I Wish I Was Your Boy)” a Osaka, in Giappone, il 21 agosto.

Il quartetto ha fatto il suo ritorno dal vivo al Summer Sonic festival di Tokyo sabato (20 agosto), dove ha eseguito una nuova canzone intitolata “I’m In Love With You”.

La band poi si è spostata a Osaka per suonare la seconda tappa del Summer Sonic. Durante il loro set di 18 canzoni, i The 1975 hanno eseguito per la prima volta dal vivo “Tonight (I Wish I Was Your Boy)”, contenuta nel loro quarto album in studio “Notes On A Conditional Form“.

Photo credit: Samuel Bradley