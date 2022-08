GLI JUNIOR BOYS ANNUNCIANO UN NUOVO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “NIGHT WALK”

A distanza di oltre sei anni e mezzo dal loro quinto LP, “Big Black Coat”, gli Junior Boys sono pronti per ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Waiting Game” (pre-order), che vedrà la luce il prossimo 28 ottobre via City Slang.

Il loro nuovo album li vede “in uno stato d’animo tenero e contemplativo”, stando a quanto dice la press-release.

Insieme al duo electro-pop di Hamilton, Ontario sul disco troviamo le collaborazioni di Colin Fisher (sax) e Alanna Stuart (voce).

Il primo singolo si chiama “Night Walk” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Waiting Game” Tracklist:

1. Must Be All the Wrong Things

2. Night Walk

3. It Never Occured To Me

4. Thinking About You Calls Me

5. Yes 2

6. Dum Audio

7. Fidget

8. Samba On Samba

9. Waiting Game