GUARDA GLI ARCTIC MONKEYS DEBUTTARE UNA NUOVA CANZONE A ZURIGO

Durante l’estate gli Arctic Monkeys stanno suononando in numerosi festival europei.

La band di Sheffield sta ultimando il seguito di “Tranquility Base Hotel & Casino”, che dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2022.

L’altra sera in Svizzera, durante il loro concerto allo Zürich Openair, il gruppo di Sheffield ha debuttato un nuovo pezzo, “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, che potete ascoltare nel video qui sotto.

Photo Credit: Mariana Moreira from Rio de Janeiro, Brazil, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons