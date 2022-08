IN ARRIVO UN FILM CONCERTO PER MOSES SUMNEY: ECCO IL TRAILER

Moses Sumney ha annunciato “A Performance in V Acts”: si tratta di un nuovo film concerto che uscirà mercoledì prossimo, 31 agosto, in collaborazione con il Black Voices Fund di YouTube. L’artista ha condiviso il trailer del film e una clip, che contiene la sua cover di “Come to Me” di Björk e “Doomed”.

“A Performance in V Acts segna la fine ufficiale del ciclo di album Græ“, ha dichiarato Sumney in un comunicato. “È una capsula del nostro spettacolo principale, dato che alla fine non andremo in tour con l’album. Questo film inaugura anche un nuovo periodo di creatività per me, in cui mi prendo una pausa continua dalla realizzazione di album e tournée musicali per concentrarmi su altre discipline“.