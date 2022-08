TRACK: STRAWBERRY GENERATION

Ma guarda un po’ chi si rivede. I favolosi Strawberry Generation tornano a dare un importante segno di vita, con un singolo bellissimo e dolcissimo che si chiama “Miss Me”.

Miss Me by Strawberry Generation

E’ Luk, della band, che ci introduce al brano: “Sono cambiate molte cose da quando abbiamo pubblicato il nostro primo album nel febbraio 2020. Afloat è stato il culmine di tutte le lezioni che abbiamo imparato insieme su come creare canzoni, suonarle in cantina e metterle insieme in studio. Non sapevamo bene cosa sarebbe venuto dopo. Ora, dopo le vicissitudini degli ultimi due anni, credo che l’unica cosa che ci sia rimasta da fare sia continuare ad andare avanti. Miss Me è un’altra canzone che parla di rimpianti e riflessioni, e per me suona come un lungo respiro alla fine di un’estate pesante.”

