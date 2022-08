GUARDA IL VIDEO DI “NOTHING SPECIAL”, IL NUOVO SINGOLO DI WILL SHEFF DEGLI OKKERVIL RIVER

GUARDA IL VIDEO DI “NOTHING SPECIAL”, IL NUOVO SINGOLO DI WILL SHEFF DEGLI OKKERVIL RIVER

Il prossimo 7 ottobre, via ATO Records, Will Sheff pubblicherà il suo primo LP solista, “Nothing Special”.

L’album è stato registrato con i suoi compagni di band degli Okkervil River Will Graefe e Benjamin Lazar Davis, oltre che con Christian Lee Hutson, Griffin Goldsmith dei Dawes e Zac Rae dei Death Cab For Cutie. L’album contiene anche voci ospiti di Cassandra Jenkins e di Eric D. Johnson dei Fruit Bats/Bonny Light Horseman. Il disco è stato prodotto da John Congleton, Matt Linesch e Marshall Vore in tre session separate.

Dopo “Estrangement Zone”, rilasciato il mese scorso, ora il musicista statunitense condivide un altro nuovo singolo, la title-track “Nothing Special”: un pezzo dai riflessivi toni folk, “Nothing Special” è accompagnato da un video diretto da John Paul Horstmann.

Photo Credit: Bret Curry