I WILD PINK CHIEDONO AIUTO A JULIEN BAKER PER IL NUOVO SINGOLO “HOLD MY HAND”

I WILD PINK CHIEDONO AIUTO A JULIEN BAKER PER IL NUOVO SINGOLO “HOLD MY HAND”

Come vi abbiamo annunciato poche settimane fa, il prossimo 14 ottobre, via Royal Mountain Records, i Wild Pink pubblicheranno il loro quarto LP, “Ilysm”, che arriva a distanza di poco più di un anno e mezzo dal precedente, “A Billion Little Lights”.

Il nuovo disco, che è stato prodotto dal frontman John Ross insieme a Peter Silberman degli Antlers e a Justin Pizzoferrato (Dinosaur Jr., Pixies, Speedy Ortiz), vede ospiti importanti quali J Mascis, Julien Baker, Ryley Walker e Samantha Crain.

Proprio la Baker è l’ospite speciale del loro nuovo singolo “Hold My Hand”, che potete ascoltare qui sotto.

“Ho scritto questa canzone subito dopo il mio primo intervento chirurgico, quando ero sdraiato sul tavolo operatorio e un membro dell’équipe chirurgica mi teneva la mano proprio prima che mi operassi”, racconta il cantante John Ross, da poco guarito da un cancro. “Sembra un po’ arbitrario e come se non dovesse essere così d’impatto come lo è stato, ma mi sono sentito molto confortato e volevo catturare quella sensazione di amore nella canzone”.

E aggiunge: “Ho capito subito che volevo che fosse un duetto e sono molto grato a Julien per essersi unita a me. È stata una delle prime canzoni che abbiamo provato insieme come band in studio e la parte di pianoforte di David ha funzionato subito benissimo. Ci sono stati un paio di momenti come questo nel processo di registrazione in cui una canzone è andata subito al suo posto non appena abbiamo iniziato a suonarla”.

Photo Credit: Mitchell Wojcik