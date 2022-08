GUARDA GLI SHINS SUONARE “OH, INVERTED WORLD” A NYC

Martedì sera al Radio City Music Hall di New York City gli Shins hanno suonato il loro debutto “Oh, Inverted World”, nel tour celebrativo del suo ventunesimo anniversario.

Lo show è iniziato con la band del New Mexico che ha suonato interamente il suo album d’esordio in rigoroso ordine, per poi ripercorrere la sua discografia nel resto del set.

In numerose canzoni James Mercer e compagni sono stati accompagnati dalle Joseph, che aprivano il loro concerto.

Qui sotto potete vedere i video di alcuni brani eseguiti durante la serata.