HARRY STYLES A LUGLIO 2023 A REGGIO EMILIA: CON LUI LE ADORABILI WET LEG!

Harry Styles ha prolungato il suo “Love On Tour” fino al 2023, aggiungendo nuovi concerti nel Regno Unito e in Europa insieme, e questo ci piace tantissimo, alle Wet Leg.

Il cantante è attualmente in tour con il suo terzo album da solista “Harry’s House” in tutto il Nord America.

All’inizio del 2023 andrà in Australia e Nuova Zelanda, prima di iniziare il nuovo tour nel Regno Unito e in Europa a Horsens, in Danimarca, il 13 maggio.

In Italia si esibirà il 22 luglio 2023 alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia. La tappa chiuderà il tour in Europa. Le prevendite saranno disponibili a partire dalle 10 dell’2 settembre su Ticketmaster e Ticketone.

“Siamo sicuri che il concerto di Harry Styles farà di nuovo registrare un’affluenza oltre le 100.000 persone alla Rcf Arena, e per noi questo rappresenta una nuova sfida, per offrire un’esperienza straordinaria a tutti coloro che arriveranno, anche in termini di servizi e logistica“, ha ribadito soddisfatta la società C.Volo nel presentare il live.