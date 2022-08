I ROLLING STONES HANNO CONDIVISO, PER LA PRIMA VOLTA ONLINE, IL LORO VIDEO DEL 1967 PER IL BRANO “WE LOVE YOU”.

I Rolling Stones hanno condiviso, per la prima volta online, il loro “filmato promozionale” del 1967 per il brano “We Love You”.

Il video documenta e prende in giro la famigerata retata di Redlands dello stesso anno, in cui Mick Jagger, Keith Richards e Marianne Faithfull furono arrestati nella casa di Richards nel Sussex per possesso di droga.

Nel filmato, che è stato rimasterizzato in 4K per la sua pubblicazione online, Richards interpreta il personaggio di un giudice, mentre Jagger e Marianne Faithfull partecipano a una finta ricostruzione del loro successivo processo.

“We Love You” è l’ultimo video dei Rolling Stones a essere rimasterizzato in 4K quest’anno, dopo che entrambe le versioni del video di “Jumpin’ Jack Flash” erano state rimasterizzate e pubblicate proprio questo mese.

Guardando al futuro, Keith Richards ha dichiarato di “sperare che la band registri nuovo materiale entro la fine dell’anno“. Parlando con Matt Wilkinson per il programma ‘The Rolling Stones: 60th Anniversary Special’ su Apple Music 1, Richards ha detto che, pur non potendo dire in quali formati la band pubblicherà il nuovo materiale, spera che il gruppo “registrerà qualcosa entro la fine dell’anno“.

Richards aveva precedentemente confermato che l’attuale batterista dei Rolling Stones, Steve Jordan, sarà a disposizione per aiutare la band a completare nuova musica. Jordan ha iniziato a collaborare con gli Stones dopo la morte del loro batterista storico Charlie Watts, avvenuta nell’agosto dello scorso anno.

Photo: Gorup de Besanez, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons