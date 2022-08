IL SUPERGRUPPO L.S. DUNES DA UN PRIMO ASSAGGIO DELLA SUA MUSICA CON “PERMANENT REBELLION”

Che ne dite degli L.S. Dunes? La band, formata dalla sezione ritmica dei Thursday (il bassista Tim Payne e il batterista Tucker Rule) e dai chitarristi Frank Iero (My Chemical Romance) e Travis Stever (Coheed and Cambria) con Anthony Green dei Circa Survive alla voce, ha realizzato il suo album di debutto, “Past Lives”, che uscirà l’11 novembre per Fantasy Records. Tucker Rule dice: “Volevamo fare qualcosa in cui si potessero sentire tutte le nostre band e che non suonasse come una in particolare. Le nostre radici sono punk rock e hardcore, e l’atmosfera è di speranza per tutte le anime perdute“.

Il primo assaggio dell’album è “Permanent Rebellion” e dobbiamo dire che non è affatto male!

Tracklist:

2022

Antibodies

Grey Veins

Like Forever

Blender

Past Lives

It Takes Time

Bombsquad

Grifter

Permanent Rebellion

Sleep Cult