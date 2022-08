OGGI “A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD” DEI COLDPLAY COMPIE 20 ANNI

Incredibile come scrivere, ora, dei “primi” Coldplay spiazzi non poco, quasi si parlasse di una band che nulla a che vedere con quella attuale che, però, ha lo stesso nome e gli stessi musicisti. In effetti, a conti fatti, pare anche così: Chris Martin e soci hanno scelto la via del pop a 360°, quello che non disdegna di certo le classifiche e le collaborazioni più sfacciate. Hanno perso molti fan per strada? Certo, ma tanti di nuovi ne hanno trovati. Il gruppo che faceva dell’intimismo e della sensibilità un marchio di fabbrica è definitivamente perso? Potrebbe anche essere, ma una rubrica come la nostra, dedicata ai compleanni, non può che guardare, inevitabilmente al passato e qui siamo ancora al 2002, al secondo disco di una band che era pronta a fare il salto in termini di visbilità dopo il già ottimo esordio che tanti consensi aveva ricevuto.

Non è sbagliato dire che la “Coldplay-mania” inzia proprio con questo disco o, meglio, con il tour che segue l’album, non siamo noi a dirlo, ma i musicisti stessi. Certo che un tour può funzionare ottiamemente se alle spalle ha un album solido (vabbè, non è sempre così, lo so, ma voglio fare l’utopista stasera) e in questo caso la seconda fatica dei Coldplay, “A Rush of Blood to the Head”, fa ottimamente il suo dovere.

Seppur le registrazioni abbiano avuto anche dei momenti di tensione, come si legge in giro, il disco mostra una band pienamente consapevole della sua “forza”, sviluppando e perfezionando quanto di buon c’era già in “Parachutes”, perché tutto sommato quello era giusto fare, lavorare giusto sui dettagli e non fare altro. Magari si perde l’effetto sorpresa e tutto sembra più calcolato e ragionato, magari più che a Jeff Buckley i nostri iniziano a guardare un po’ più spesso agli U2, ok, ma di fronte al candore assoluto di una ballata struggente come “The Scientist” cosa vuoi dire? Come non emozionarsi di fronte ai saliscendi emotivi di “Politik” o a quel giro di piano diventato ormai un classico di “Clocks”? Queste sono canzoni che sanno stare in piedi sulle loro gambe, semplici, se vogliamo, eppure capaci di arrivare sempre al cuore, con la forza della malinconia (“Warning Sign”) o di ritornelli che entrano dritti in testa (“A Whisper”).

Chris e un pianoforte, in “Amsterdam”, dimostrano che anche con pochi elementi si può avere un brano magnifico e da pelle d’oca, prima del finalone trionfale.

Si, erano proprio capaci di questo “quei” Coldplay: dispensare emozioni. Ora sembra che la cosa non riesca più e “il peggio” è che tutto sembra, ripeto sembra, pure fatto volutamente, in funzione di altri ideali, non più quelli che muovevano la band nei primi due dischi. Potremmo aprire un dibattito, ma ci fermiamo qui, e ci riascoltiamo ancora una volta un disco bellissimo, senza punti deboli.

Pubblicazione: 26 agosto 2002

Durata: 54:08

Dischi: 1

Tracce: 11

Genere: Rock alternativo, Pop rock

Etichetta: Parlophone

Produttore: Ken Nelson, Coldplay

Registrazione: settembre 2001-maggio 2002 Studio 2 Mayfair, New York (New York); Studio 3 Parr Street, Liverpool (Regno Unito); AIR Studios, Londra (Regno Unito)

Tracklist:

Politik

In My Place

God Put a Smile upon Your Face

The Scientist

Clocks

Daylight

Green Eyes

Warning Sign

A Whisper

A Rush of Blood to the Head

Amsterdam