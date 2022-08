Tracklist

1. Demiclad Baboons

2. Let’s Get It Right feat. Astrid S

3. Unity feat. Karen Harding

4. Oh, Lover feat. Susanne Sundför

5. Sorry feat. Jamie Irrepressible

6. Control

7. It Was A Good Thing feat. Pixx

8. Remembering The Departed

9. Tell Him feat. Susanne Sundför

10. Some Resolve