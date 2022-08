SI RIVEDONO I RUBY HAUNT: “GLIDER” E’ IL NUOVO SINGOLO

La bella notizia di questo weekend ovviamente non può che essere l’annuncio di “Cures for Opposites”, il nuovo lavoro dei favolosi Ruby Haunt, atteso il 17 novembre. Il disco precedente “Watching the Grass Grow” era uscito nel settembre dello scorso anno e ci aveva conquistato per quel suo cuore rurale e lo struggente slowcore.

Ora Victor Pakpour e Wyatt Ininns tornano con “Glider”, primo assaggio di quello che, appunto, sarà il loro nuovo album e già l’emozione è tanta. Battuta morbida e cadenzata, un synth che tracca una linea melodica e, come sempre, quello struggimento che fa parte del DNA della band.

Glider by Ruby Haunt

Un primo assaggio che ci fa, ovviamente, ben sperare per il disco in arrivo…