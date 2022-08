TRACK: PONY

Dopo il singolo di giugno “Did It Again”, i PONY di Toronto tornano con un’altra delizia, ovvero “Peach”.

Il progetto power pop guidato da Sam Bielanski ha pubblicato il suo album di debutto “TV Baby” nel 2021. Il mese scorso, PONY ha supportato i Fucked Up in un tour in Canada e negli Stati Uniti.

“Penso che ‘Peach’ sia probabilmente la canzone più vulnerabile che abbia mai scritto“, ha detto la Bielanski del nuovo brano: “Dopo tutto, cosa c’è di più vulnerabile di una pesca? Alcuni anni fa, mi sono trovata in una relazione con qualcuno che inizialmente mi trattava come se fossi così speciale. Ma a poco a poco, l’amore sembrava sempre più condizionato. Ogni volta che cercava di controllare cosa indossavo, con chi parlavo e cosa facevo, perdevo una parte di me stessa. Mi ci sono voluti anni per capire che avevo scambiato l’abuso e la manipolazione per amore. “Peach” parla della consapevolezza che chi vuole avere il controllo su di te non è una persona che ti ama“.

La canzone è davvero incalzante e appiccicosa.

