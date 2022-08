VIDEO: CATT

CATT è una cantautrice e musicista polistrumentista tedesca residente a Berlino. Nata nel 1995 in un villaggio di tre case della Germania del nord, è cresciuta tra foreste, campi, esercitazioni al pianoforte classico e cori di trombone: CATT si è circondata di musica fin dall’infanzia.

CATT trasforma storie apparentemente semplici in narrazioni universali sull’adesso, il qui, l’essere. Musica come speranza, piena di radiosa chiarezza, una nuova forma di pop, pieno di profondità, di brillantezza e onestà.

“Ho affrontato molti cambiamenti come persona e come musicista. Probabilmente di questi tempi ognuno attraversa delle trasformazioni personali. Ciascuno è sulla propria strada. L’onestà radicale nei nostri confronti ci porterà sempre dove vorremo essere. E una canzone può darci una casa.” Oltre a una voce entusiasmante e a grandi doti come compositrice e cantautrice, CATT suona una vasta gamma di strumenti a livello professionale, entusiasmando il pubblico con la sua immensa musicalità e gioia di suonare sia in concerti da solista che con la sua incredibile band.

In particolare, è una esperta pianista classica, suona tromba e trombone, chitarra e percussioni e sui palchi fa tutto ciò dal vivo. Inoltre produce e registra indipendentemente le sue canzoni. Le opere di CATT sono state recentemente scelte per le campagne di alcuni grossi brand (sia per il 2022 che per il 2023) e dall’inizio della sua carriera ha lavorato con molti rinomati artisti come Sarah Connor, LEA, Max Herre, Nico Santos, Francesco Wilking, Balbina e molti altri.

Queste le date dell’ imminente tour italiano 2022 che vi ocnsigliamo di non perdere:

12/10/2022 – Forlì (IT) Diagonal

13/10/2022 – Pisa (IT) Caracol

14/10/2022 – Borgomanero (IT) Teatro Rosmini

15/10/2022 – Parma (IT) Borgo Santa Brigida

16/10/2022 – Vignola (IT) Ex Lavatoio

Il nuovo singolo “Wild Heart”, primo inedito dal 2020, mostra ancora una fanciulla in grado di gestire alla perfezione ritmi ballabili e movimentati con un gusto tra il classico e l’indie. Mai eccessive le sue canzoni, sempre misurate e mai fin troppo arangiate, con una linea melodica che cattura fin dal primo ascolto.

Il brano segue gli EP “Moon” (2019), il disco “Why, Why” (2020) e l’EP “Why, Why Acoustic”

(2021).

“Sono andata più a fondo e le nuove canzoni lo riflettono. C’è di più di tutto. Amore e leggerezza. Profondità e desiderio. Tristezza e dolore. Meraviglia e Curiosità.”

Photo: Tran Chau

CATT: Website