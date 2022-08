ALBUM: VINYL WILLIAMS

Pronti per un bel viaggio nello spazio? E’ tornato Vinyl Williams con il suo nuovo lavoro “Cosmopolis” e chi bazzica territori liquidi e visionari, imbevuti di popedelia come quelli di Stereolab, Flaming Lips, High Llamas si prepari a fare festa grande.

Sinuose e accattivanti pastiglie psych-pop che guardano agli anni ’70, ma, nello stesso tempo, non scivolano certo nel vintage fin troppo devoto. Momenti lisergici, carezzevoli e melodicamente superlativi non perdono mai di vista la forma canzone e la sua struttura: il viaggio c’è, ma tutto non è lasciato a briglia sciolta.

Ecco che tra coretti deliziosi, arpeggi e organetti si delinea un quadro molto piacevole, un pop a tratti lievemente barocco, che sa farci muovere e ballare ma infonde anche un senso di magistrale beatitudine e conforto.

Cosmopolis by Vinyl Williams

Ah, mentre ascoltate questo disco e vi fate rapire, non chiudete gli occhi, no, andate sul sito del buon Vinyl, per abbinare immagini interattive ai suoni.

