SI AVVICINANO I 10 ANNI DELL’ESORDIO DI JAKE BUGG: RISTAMPA IN VISTA ANTICIPATA DALL’INEDITO “IT’S TRUE”

Jake Bugg ha condiviso oggi il video del brano inedito “It’s True”.

Il video è stato condiviso come lancio del 10° anniversario del suo album di debutto omonimo. Il musicista di Nottingham ha pubblicato quel suo primo LP, contenente brani come “Lightning Bolt”, “Two Fingers” e “Trouble Town”, il 15 ottobre 2012. Ora è prevista una speciale edizione deluxe su 2LP in vinile nero, 2LP in edizione limitata, vinile dorato e 3CD.

L’edizione in CD conterrà l’album rimasterizzato, 16 tracce bonus inedite, tra cui una versione curata da Rick Rubin di “Broken”, e la performance completa del concerto alla Royal Albert Hall del 2014, disponibile per la prima volta in formato fisico e digitale.

L’edizione speciale deluxe uscirà il 14 ottobre (già attivo il pre-order)

Parlando della pubblicazione per l’anniversario, Bugg ha dichiarato: “Non riesco a credere che siano passati 10 anni dal primo album. Il tempo è volato così in fretta, quindi è stato un vero piacere esaminare i vecchi brani inediti, i video e le fotografie e mettere insieme questo cofanetto. Il risultato finale mi piace molto e spero che piaccia anche a voi“.

L’ultimo album di Bugg, “Saturday Night, Sunday Morning“, è stato pubblicato nell’agosto 2021.

Photo: Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons