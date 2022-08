SCOTT KELLY, CANTANTE DEI NEUROSIS, AMMETTE GLI ABUSI VERSO MOGLIE E FIGLI E ANNUNCIA IL RITIRO DALLA MUSICA

Scott Kelly, membro fondatore e cantante della band californiana Neurosis, ha ammesso di aver commesso “abusi emotivi, finanziari, verbali e fisici” nei confronti della moglie e dei figli.

In seguito a questa ammissione, Kelly ha annunciato di essersi “ritirato definitivamente al 100% dall’attività di musicista professionista“, aggiungendo che “il mio unico obiettivo per il resto della mia vita è prendermi cura della mia famiglia, concedere loro uno spazio sicuro per guarire e ricostruire la loro fiducia“.

In una lunga dichiarazione pubblicata su Facebook, Kelly ha detto di essersi sentito in dovere di “mettere le cose in chiaro” dopo che “la verità ha iniziato a trapelare, ci sono state persone che hanno cercato di incolpare mia moglie per i miei abusi per darmi una via d’uscita e persone che hanno diffuso voci ridicole e dannose su di lei. Quando sono diventato paranoico sul fatto che la gente avrebbe scoperto [gli abusi], ho trovato il modo di tenere mia moglie e i miei figli lontani dal lavoro e dalla scuola e ho creato divisioni con amici e familiari”, ha scritto Kelly. “Sono diventato ossessionato dal controllo e ho usato minacce, manipolazioni, minacce di autolesionismo e di suicidio, ho inflitto danni fisici alle persone e alla loro reputazione, tutto per mantenere il controllo“.

Spiegando la decisione di porre fine alla sua carriera musicale, Kelly ha detto: “Ora so che scegliere di vivere una vita pubblica e di stare sul palco è stata la peggiore decisione che avrei potuto prendere, visto il mio modo di essere. Mi sono nascosta dietro l’attenzione, il rispetto e l’adulazione infondati. Ho usato la mia posizione sociale per manipolare direttamente e indirettamente tutti voi e per nascondere gli abusi subiti dalla mia famiglia. Ho tratto soddisfazione dal mio inganno e dal controllo percepito di tutti i soggetti coinvolti. Mi sono ritirato definitivamente dall’attività di musicista professionista. Alcune persone possono stare in una scena come questa, dove non c’è responsabilità, e mantenere la loro integrità. Io non posso“.